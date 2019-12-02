Глава ДНР предложил сделать единственным государственным русский язык

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин предложил закрепить в конституции статус единственного государственного языка за русским, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Народного совета ДНР.

Отмечается, что также на рассмотрение Народного совета главой государства внесен законопроект с соответствующими правками в закон «Об образовании». Изменения предполагают оставить обязательным изучение государственного языка, а украинский и другие языки будут преподаваться с учетом пожеланий родителей и возможностей образовательного учреждения.

В настоящее время, согласно конституции, в республике утверждено два государственных языка — русский и украинский.

Однако в парламенте заявляют, что применение украинского языка как государственного до сих пор не нашло практической реализации.

Тем не менее, в Народном совете подчеркивают, что исключение украинского языка из числа государственных не умаляет его значимости и не нарушает прав граждан ДНР, в частности, на использование его как языка частного общения.

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