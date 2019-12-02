Жириновский предложил высылать наркодилеров в отдаленные регионы России

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Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил бороться с распространением наркотиков, высылая наркодилеров в отдаленные регионы страны. Об этом передает корреспондент «Газеты.Ru» с заседания Госдумы «Угроза пропаганды и распространения наркотиков в интернете».

По словам Жириновского, сажать в тюрьмы людей бесполезно, так как это только ломает их судьбы и убивает здоровье, хотя они могут быть полезными для страны.

«Вот пусть он там живет, нормально как человек. Пусть пашет, производит что-то. Нахождение в тюрьме только тиражирует преступность. Ему там делать нечего в камере, вот и сидит, думает, чем заняться на свободе», — заявил Жириновский.

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