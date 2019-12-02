В Госдуме призвали приравнять распространение наркотиков к терроризму
Заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Госдумы Олег Нилов призвал судить распространителей наркотиков наравне с террористическими организациями. Об этом передает корреспондент «Газеты.Ru»
«По факту, мы их должны признать на уровне террористических организаций», — начал депутат.
По его словам, наркотики убивают миллионы людей, что является преступлением против человечества.
«Истребление миллионов людей в России – это преступление против человечества», — заявил Нилов.
Как он пояснил, речь идет о тех, кто занимается распространением наркотиков в даркнете на масштабном уровне.
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