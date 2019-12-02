В России завели 148 уголовных дел по делам о пытках в российских тюрьмах

Почти 150 уголовных дел было заведено с 2015 по 2018 год по жалобам заключенных из-за применения к ним насилия в СИЗО и колониях в российских субъектах, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на имеющиеся данные.

В среднем на каждую 44-ую жалобу от заключенных СК заводил дела. Всего же за три года в комитет поступило более 6 тыс. жалоб на насилие, пишет издание.

Все дела были заведены на по ч. 3 ст. 286 УК страны по факту превышения должностных полномочий сотрудников СИЗО и колоний, а также из-за применения насилия, оружия и спецсредств для причинения увечий.

Отмечается, что количество заведенных уголовных дел в 43,7 раза меньше по сравнению с числом жалоб на насилие в тюрьмах России.

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