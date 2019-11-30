Полиция Гааги задержала подозреваемого в нападении с ножом на подростков

В Нидерландах полиция Гааги провела задержание подозреваемого в нападении с ножом на подростков. Об этом сообщается в Twitter.

Отмечается, что в результате розыскных мероприятий был задержан 35-летний мужчина. Мужчина был обнаружен в центре города.

По данным правоохранителей, он не имеет определенного места жительства. Подозреваемый будет доставлен в полицейский участок, где пройдет допрос.

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