Крупнейшую партию наркотиков изъяли в Испании

Национальная полиция Испании обнаружила партию с 631 кг метамфетамина, после чего изъяла ее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы страны.

Как стало известно, партия вещества была изъята во время операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

По поступившей информации, было задержано шесть человек.

По данным полиции, стражи порядка смогли конфисковать крупнейшую в истории Испании партию метамфетамина.

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