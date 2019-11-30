Крупнейшую партию наркотиков изъяли в Испании
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Национальная полиция Испании обнаружила партию с 631 кг метамфетамина, после чего изъяла ее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы страны.
Как стало известно, партия вещества была изъята во время операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
По поступившей информации, было задержано шесть человек.
По данным полиции, стражи порядка смогли конфисковать крупнейшую в истории Испании партию метамфетамина.
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