Стало известно, когда в Москву придет первая зимняя оттепель

И.о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что первые дни декабря в Москве будут холодными, в середины недели начнутся потепление, передает РИА «Новости».

Температура воздуха в начале зимы днем опуститься до -3-1°C, ночью — -5-3°C.

Москвичи также могут столкнуться с гололедицей.

«Еще одно приятное событие — прогнозируем небольшой снежок. На лыжах не покатаешься, снежную бабу не слепишь, но глаз радоваться будет», - сказал Вильфанд.

Он также добавил, что с 5 декабря ожидается повышение температуры воздуха от - 2°C до +3°C, также будут оттепель и небольшие осадки.

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