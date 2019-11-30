Часть дела о крушении MH17 направили в суд в Гааге
Судьи окружного суда Гааги получили часть обвинительного заключения Международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines, случившемся в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на представительницу суда Иоланде Вайннобель.
Как стало известно, судебная коллегия начнет рассматривать данное дело 9 марта 2020 года.
Отмечается, что по решению властей Нидерландов суд будет производиться в рамках национального законодательства, так как большинство погибших пассажиров лайнера имело голландское гражданство.
Как уточняется, сам судебный процесс проведут в Юридическом комплексе неподалеку от аэропорта Схипхол, а не в здании окружного суда Гааги, как было запланировано ранее.
Причиной такого решения стал публичный интерес.
Малайзийский Boeing, который направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находящиеся на борту 298 человек погибли. Украина обвинила в катастрофе ополченцев.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Малайзия выступила за обнародование всех доказательств по MH17
— Немецкий детектив готов выступить свидетелем по делу по МН17
— Парламент Нидерландов потребовал расследовать роль Украины в деле о МН17