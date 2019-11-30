Лишившийся рук работник «Дома-2» будет получать пожизненные выплаты

Молодой человек, который работал на площадке «Дома-2» и потерял руки из-за взрыва на территории, смог добиться выплат, которые будет получать всю свою жизнь. Об этом сообщает телеканал «360».

Инцидент произошел еще в 2012 году, когда 23-летний работник Владимир Шахов был на площадке, где произошел взрыв, когда он попытался открыть флягу, найденную в бытовом шкафу. В результате этого он потерял по половине каждой руки, зубы и остался инвалидом.

Шахов признался, что после случившегося он долго не занимался исками, так как приходил в себя. Также добиться выплат было непросто из-за отсутствия официального трудоустройства.

«Я работал там с августа... и считал это временной работой. Поэтому и не нес трудовую книжку», — сказал молодой человек.

В пятницу Тверской суд Москвы постановил, что мужчина будет получать компенсацию всю свою жизнь.