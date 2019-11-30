Задержан напавший на подростков с ножом в Гааге

Нидерландская полиция задержала мужчину по подозрению в нападении на подростков с ножом в Гааге. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на видео портала Ruptly.

По некоторым данным, подозреваемого крепкого телосложения задержали. В Сети уже появились кадры, на которых видно, что он с наручниками на руках лежит у тротуара. После этого его поднимают полицейские и увозят на автомобиле в участок.

Три человека были ранены в «черную пятницу» мужчиной в нидерландском городе Гаага. Позднее выяснилось, что пострадавшими оказались подростки.

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