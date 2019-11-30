Шесть человек взяли в заложники в баре Рио-де-Жанейро

Неизвестный мужчина с оружием ворвался в бар в центре Рио-де-Жанейро и захватил в заложники шестерых человек, сообщает G1 со ссылкой на полицию.

Согласно имеющимся данным, мужчина с ножом, бутылкой с зажигательной смесью и огнестрельным оружием зашел в бар и захватил шестерых человек. Позднее он отпустил троих из них. Последней, кого освободил похититель, была 64-летняя женщина, владеющая баром.

В настоящее время сотрудники полиции все еще ведут переговоры со злоумышленником.

«У спецназа есть команда для ведения переговоров по сохранению жизни», — добавила пресс-секретаря департамента военной полиции города Мауро Флисса.

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