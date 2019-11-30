Парижский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета

Северный вокзал французской столицы был эвакуирован из-за того, что на нем был обнаружен некий подозрительный предмет, пишет Le Figaro со ссылкой на «Национальную компанию французских железных дорог».

Как отмечается, в течение дня на вокзале уже находили несколько подозрительных предметов.

На этот раз из-за найденного предмета он был оцеплен. Эвакуация коснулась половины вокзала.

Согласно имеющимся данным, в результате случившегося никто не пострадал.

В настоящее время заявлений полиции об итогах проверки предмета пока не поступало.

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