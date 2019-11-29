Мужчина ранил полицейского ножом на станции метро «Савеловская»

Возбуждено уголовное дело по факту нападения с ножом на полицейского на станции столичного метрополитена «Савеловская». Об этом сообщили на сайте пресс-службы управления МВД России по Москве.

Уточняется, что при обходе территории станции метро «Савеловская» сотрудник полиции заметил конфликт между двумя неизвестными и попытался разнять их. Тогда, один из лиц, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, умышленно ударил ножом полицейского в область груди.

В результате возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

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