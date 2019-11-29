Лондонский мост оцеплен из-за стрельбы

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Stefan Wermuth/Reuters

Полиция оцепила Лондонский мост через реку Темзу из-за стрельбы, передает Sky News.

На место прибыла скорая помощь.

Сообщается, что один мужчина был застрелен полицией.

Как сообщает «Би-би-си», на мосту произошла драка группы мужчин.