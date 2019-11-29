Синоптик рассказал о «нерадостной» погоде в Москве в последний день осени
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Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о дожде, мокром снеге и сильном ветре в столице в последний день осени, передает РИА «Новости».
По словам синоптика, 30 ноября ожидается около 0°С.
«Такая температура нерадостная, я бы сказал», — отмечает Вильфанд.
Он уточнил, что ветер в этот день будет с порывами до 15 м/с.
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