Синоптик рассказал о «нерадостной» погоде в Москве в последний день осени

Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о дожде, мокром снеге и сильном ветре в столице в последний день осени, передает РИА «Новости».

По словам синоптика, 30 ноября ожидается около 0°С.

«Такая температура нерадостная, я бы сказал», — отмечает Вильфанд.

Он уточнил, что ветер в этот день будет с порывами до 15 м/с.

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