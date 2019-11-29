Синоптики рассказали о погоде в Москве на Новый год

В новогоднюю ночь москвичей ждет морозная погода с небольшим снегом, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Уточняется, что синоптики с учетом наблюдений практически за 140 лет прогнозируют температуру -8... -13°С.

«Мы с вами живем в период глобального потепления климата. И это следует учесть в прогнозе на начало 2020 г.», — говорится в сообщении.

В целом, по прогнозам синоптиков, москвичей ждет комфортная погода с небольшим снегом.