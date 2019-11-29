В Китае преданная собака пыталась разрыть могилу хозяина

В Китае собака по кличке Хуцзы пыталась разрыть могилу своего хозяина. Соответствующий ролик опубликован в видеохостинге Pear.

По словам его дочери, мужчина умер от болезни.

На кадрах видно, когда 12-летний питомец покойника вместе с семьей пришел на его могилу, пес не хотел идти обратно домой и попытался откопать ее.

Дочь отметила, что собака ходила по могиле и разрывала ее.

«Ложилась рядом с ней и не двигалась», — сказала она.

Родственники также добавили, что после смерти хозяина Хуцзы три дня не хотел пить и есть.