Собака нашла человеческую голову на свалке в Саратове

В Саратове прохожий увидел собаку, которая несла в зубах человеческую голову. Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на окраине города. По словам очевидца, собака тащила голову с близлежащей свалки.

Отмечается, что в результате осмотра местности сотрудниками правоохранительных органов была обнаружена ступня человека, обутая в кроссовок. По предварительной версии, останки принадлежат взрослому мужчине.

По факту произошедшего была инициирована проверка.

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