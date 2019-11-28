Собака нашла человеческую голову на свалке в Саратове
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В Саратове прохожий увидел собаку, которая несла в зубах человеческую голову. Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел на окраине города. По словам очевидца, собака тащила голову с близлежащей свалки.
Отмечается, что в результате осмотра местности сотрудниками правоохранительных органов была обнаружена ступня человека, обутая в кроссовок. По предварительной версии, останки принадлежат взрослому мужчине.
По факту произошедшего была инициирована проверка.
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