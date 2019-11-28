Минприроды заявило о запрете на усыпление здоровых животных

Министерство природы России напомнило о запрете на усыпление здоровых животных, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на ответ ведомства на запрос заместителя директора Центра антикоррупционной политики партии «Яблоко» Алексея Чумакова.

В тексте документа говорится, что при отказе от животного хозяин обязан передать его новому владельцу или в приют. По нормам закона «Об ответственном обращении с животными», усыпление питомца допускается только при наличии у него неизлечимой болезни, доставляющей страдание.

По словам Чумакова, ответ Минприроды подтверждает, что хозяева не могут усыплять своих питомцев из прихоти.

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