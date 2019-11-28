Вор скончался после встречи с хозяином квартиры в Днепре

Мужчина пробрался в квартиру в украинском городе Днепре, где скончался после встречи с хозяином жилплощади. Об этом сообщает «Информатор».

По предварительной информации, хозяин обнаружил в своей квартире неизвестного человека, который выглядел испуганным. Владелец жилой площади был вынужден силой удерживать нарушителя до приезда полиции.

Отмечается, что через некоторое время после встречи с хозяином неизвестный потерял сознание, после чего скончался. Попытки реанимировать мужчину оказались безуспешными.

Причина смерти нарушителя не установлена, в настоящее время правоохранительные органы работают над выяснением обстоятельств и причин произошедшего.

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