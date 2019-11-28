Россияне испугались испытания ракеты «Тополь»

Жители регионов России испугались необычной вспышки в небе во время испытаний межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь», сообщает сайт 74.Ru.

Полет ракеты наблюдали в Поволжье, Башкирии и на Урале. Пользователи интернета обсудили собственные версии происхождения странного небесного объекта.

Жители Челябинска признались, что сразу вспомнили падение метеорита в 2013 году, а пермяки принялись шутить про инопланетян и Гарри Поттера на метле.

Пользователь Павел из Тюменской области признал, что первым делом подумал о взрыве луны.

Ранее стало известно, что Министерство обороны провело запуск ракеты «Тополь» с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области.

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