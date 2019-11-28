Украина сообщила о новых правилах пересечения границы в Донбассе

На Украине 28 ноября вступил в силу новый порядок въезда лиц, перемещения товаров в Донбассе и выезда лиц, перемещения товаров с этой территории. Об этом сообщается в пресс-релизе государственной пограничной служба страны.

Согласно новым правилам, граждане Украины до 14 лет могут въезжать на территории самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР по общенациональному паспорту или свидетельству о рождении, а украинцы с 14 до 16 лет — по гражданскому или загранпаспорту. Сопровождающие несовершеннолетних должны иметь разрешение на въезд в Донбасс.

Также отмечается, что совершеннолетний граждане Украины, лица без гражданства и граждане других государств могут пересекать границу при предъявлении любого документа, который удостоверяет личность, а также разрешения на въезд.

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