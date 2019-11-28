СМИ пожаловалось в прокуратуру на нарушение закона вице-президентом РАН Хохловым

Профсоюзная газета «Солидарность» обратилась в прокуратуру Москвы по поводу нарушения должностным лицом ст.39 Закона о СМИ.

7 ноября 2019 года издание обратилось с рядом вопросов А.Р. Хохлову в связи с публикацией доклада «Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований», но в установленный законом семидневный срок ответа не получила.

«Это является административным правонарушением (ст.5.39 КоАП РФ), относящимся к прямому ведению прокуратуры», - говорится в заявлении редакции.

Свою мотивацию газета объясняет следующим образом: «Президент РАН, академик А.М. Сергеев, с которым комиссия по внутреннему регламенту Академии обязана согласовывать публикации подобного рода, от этого доклада публично отмежевался, выразив неудовольствие и тем, что его не видел, и несанкционированной публикацией. Выяснилось, что полномочия президента РАН за спиной А.М. Сергеева взял на себя А.Р. Хохлов. Об этом «Солидарности» письменно сообщил глава комиссии В.А. Васильев».

Кроме того, пишет «Солидарность», при публикации доклада комиссии Васильева якобы были нарушены едва ли не все регламенты работы РАН. Опубликованные же материалы оказались в существенной части безосновательными, наносящими ущерб чести и достоинству крупных ученых, настаивает газета.

«Один из них, доктор юридических наук Н.И. Михайлов в период его шельмования ушел из жизни. Сердце остановилось, — отмечает «Солидарность». — Отделение общественных наук РАН, по линии которого шел на выборы в член-корры Михайлов, их отвергло. Было отмечено, что опубликованные материалы «требуют обстоятельной, юридически корректной и научно-аргументированной экспертизы компетентными профессионалами».