Студент спас провалившегося под лед школьника в Свердловской области

В Свердловской области 17-летний житель поселка Рефтинский увидел тонущего мальчика, который провалился под лед и спас его. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУМЧС по региону.

В тот день молодой человек был на рыбалке со своим другом на водохранилище. В какой-то момент на лед выбежала группа школьников. Один из детей начал проверят лед на прочность у самой кромки и провалился.

Увидев это, студент Асбестовского политехникума отправил других школьников за помощью, а сам бросился на помощь утопающему. Он подполз к месту, где упал мальчик и вытянул его из воды, ухватив за руку.

После этого на берегу он снял со него мокрые вещи и надел на него свои. После этого они отправились в больницу.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Посмертно награжден спасший мать школьник

— Школьник спас тонувшую девочку в Подмосковье