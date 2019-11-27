Командир аварийно севшего A321 рассказал, что не собирался становится героем
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Командир воздушного судна Дамир Юсупов, посадивший А321 на кукурузном поле, рассказал про день авиакатастрофы, передает РИА «Новости».
Он заявил, что в тот день просто шел на работу и не собирался становиться героем.
«Я не считаю, что совершил что-то сверхъестественное, я не собирался быть героем, просто выполнял свою работу, пришел выполнить обычный рейс», — сказал Юсупов.
Авиалайнер совершил экстренную посадку в кукурузном поле из-за стаи чаек, которая попала в двигатель. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, никто не погиб.
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