В Приморье ученики разлили ртуть в школе, здание эвакуировали

В селе Хороль Приморского края дети нашли в гаражах ртуть, налили ее в баночку и принесли в школу. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Как отмечается, школьники решили поиграть с жидкостью и начали переливать ее из одной ладони в другу, в итоге банка упала и разбилась, а ртуть оказалась на полу. Школу пришлось эвакуировать.

Изначально сотрудники учебного заведения пытались самостоятельно очистить помещение от ядовитого вещества, однако позже они вызвали специалистов.

Прибывшие на место инцидента эксперты по утилизации опасных отходов сообщили, что концентрация опасного вещества превысила норму в 80 раз. Потребуется неделя для очистки школы от ртути.