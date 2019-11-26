Папа Римский поставил в пример переговоры РФ и Украины об обмене заключенными

Папа Римский Франциск назвал успешным примером переговоры российской украинской сторон обмене заключенными, которые состоялись осенью 2019 года. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Папы Римского, эти переговоры показательны тем, что они велись не об оружии, а о мирном обмене заключенными. Он считает, что этот поступок говорит о шагах стран к миру.

«Это хороший пример того, как шагом за шагом стороны идут к миру», — пояснил Франциск.

7 сентября произошел обмен заключенных между Украиной и Россией по формуле «35 на 35».

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