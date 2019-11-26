Flydubai отреагировал на причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону

Авиакомпания Flydubai прокомментировала данные окончательного отчета МАК об авиакатастрофе, произошедшей 3,5 года назад в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным комитета, причиной трагедии стала недостаточная подготовка командира экипажа, возможная усталость летчиков и турбулентность. Однако авиакомпания считает, что пилот разбившегося самолета имел сводку погоды от диспетчеров с неполными сведениями.

Как заявляет Flydubai, самолет пошел на второй круг при заходе на посадку и сделал все в соответствии с нормами. Однако в это время сработала сигнализация о сдвиге ветра. Но в полученных данных не было предупреждении об этом.

«Экипаж два часа находился в зоне ожидания в районе Ростова-на-Дону», — добавили в авиакомпании.

Как предполагает Flydubai, вероятно, пилоты самолета почувствовали усталость в напряженной обстановке. Как отмечается, вывод отчета компания назвала «когнитивным искажением».

В авиакатастрофе погибли все находившиеся на его борту 62 человека — 55 пассажиров и 7 членов экипажа.

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