Пять человек погибли в результате теракта в Багдаде

Пять человек погибли в результате трех взрывов в Багдаде, сообщает Associated Press со ссылкой на информированные источники.

По последней информации, три взрыва произошли одновременно в районах на юго-западе, северо-востоке и юго-востоке столицы Ирака. В результате атаки погибли минимум пять человек, еще 13 пострадали.

По заявлению источника, для совершения теракта использовались два нагруженных взрывчаткой мотоцикла и придорожная бомба.

Предполагается, что взрывы были организованы террористами Исламского государства.

«Исламское государство» (организация запрещена в России) - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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