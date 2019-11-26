Женщина погибла после наезда автомобиля на пешеходов в Тамбове

Женщина погибла после наезда автомобиля на группу пешеходов в Тамбове, еще семь человек пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по Тамбовской области.

Отмечается, что после столкновения автомобилей ВАЗ и Nissan Murano одна из машин отлетела на тротуар, где находились пешеходы. В результате произошедшего скончалась женщина.

По последней информации, трое пострадавших были доставлены в городскую больницу в состоянии средней тяжести, еще четверо направлены на амбулаторное лечение.

По предварительным данным, водители автомобилей на момент ДТП находились в трезвом состоянии.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Смертельное ДТП под Оренбургом: Hyundai выехал на встречку

— Пять человек погибли в ДТП в Северной Осетии

— Смертельная авария со скорой произошла в Удмуртии