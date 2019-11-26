Женщина погибла после наезда автомобиля на пешеходов в Тамбове
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Женщина погибла после наезда автомобиля на группу пешеходов в Тамбове, еще семь человек пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по Тамбовской области.
Отмечается, что после столкновения автомобилей ВАЗ и Nissan Murano одна из машин отлетела на тротуар, где находились пешеходы. В результате произошедшего скончалась женщина.
По последней информации, трое пострадавших были доставлены в городскую больницу в состоянии средней тяжести, еще четверо направлены на амбулаторное лечение.
По предварительным данным, водители автомобилей на момент ДТП находились в трезвом состоянии.
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