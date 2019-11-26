Подростки плюнули в Вечный огонь на Украине

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В сети появилось видео, на котором подростки плюют в Вечный огонь Мемориального комплекса в Николаеве, а также жарят в нем булки и засовывают в пламя ноги. Об этом сообщает «Страна.ua».

Уточняется, что молодые люди осквернили своим поведением Мемориальный комплекс, который находится в Николаеве на улице Адмиральской возле Вечного огня.

Неизвестные молодые люди засняли на видео, как они плюют в огонь, пытаются поджарить в нем булку. Также на протяжении ролика они матерятся. На фоне у собравшихся играет музыка.

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