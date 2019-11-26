Число погибших из-за землетрясения в Албании продолжает расти

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В Албании из-за самого мощного за 30 лет землетрясения магнитудой 6,3 погибли уже не менее 20 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

По последним данным, спасатели достали из-под обломков около 45 человек. Также в настоящее время числятся пропавшими без вести еще 10-15 человек. Кроме того, в результате подземных толчков получили ранения около 600 человек.

Стоит отметить, что до этого сообщалось о 13 жертвах.

Толчки произошли около 03.55 по местному времени магнитудой 6,3 балла, эпицентр находился на глубине 10 км в городе Дуррес.

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