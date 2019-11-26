Слесарь погиб в оставившей без отопления 96 домов котельной Воронежа
Слесарь погиб при работе в котельной Воронежа, где произошла авария, оставившая без отопления 96 домов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру области.
Отмечается, что к гибели 34-летней слесаря привело частичное разрушение резервной емкости в результате повышения давления во время работ по опрессовке оборудования.
Ранее стало известно, что в авария в котельной, где произошел несчастный случай, стала причиной отключения отопления в 96 домах, трех детских садах, двух учебных заведениях и двух поликлиниках города.
По сообщению прокуратуры, в связи со случившимся была инициирована проверка по факту гибели рабочего.
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