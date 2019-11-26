Летевший из Еревана в Москву самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону

Самолет, направляющийся из Еревана в российскую столицу, был вынужден приземлиться в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Комитет гражданской авиации Армении.

Уточняется, что инцидент произошел во вторник, 26 ноября.

Известно, что в настоящее время лайнер благополучно приземлился в Ростове-на-Дону.

Причиной срочной посадки лайнера не называются.

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