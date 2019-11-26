ФСИН Москвы не в курсе перевода историка Соколова в «Матросскую тишину»

В УФСИН по Москве прокомментировали «Газете.Ru» информацию об этапировании историка и реконструктора Олега Соколова из СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге в столичную «Матросскую тишину».

Ранее адвокат Соколова рассказал, что историка, подозреваемого в убийстве, могут перевести из изолятора «Кресты» в «Матросскую тишину».

«У питерских коллег надо спросить, переводят они или не переводят, а если намерены перевести, то когда — вот это будет правильно. Я не готов сказать, поступали ли документы на перевод Соколова в «Матросскую тишину», — заявил «Газете.Ru» начальник пресс-службы ведомства Сергей Цыганков.

По мнению следствия, Соколов застрелил аспирантку Анастасию Ещенко, а затем расчленил ее тело.

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