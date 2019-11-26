МАК назвал причину крушения Boeing 737 в Ростове-на-Дону

Международный авиационный комитет (МАК) опубликовал окончательный отчет об авиакатастрофе, произошедшей 3,5 года назад в Ростове-на-Дону.

По данным комитета, трагедии способствовала недостаточная подготовка командира экипажа, возможная усталость летчиков и турбулентность. Отмечается, что командир воздушного судна перед катастрофой впал в ступор и игнорировал верные подсказки второго пилота.

В МАК происшествие отнесли к категории потери управления в полете.

Boeing 737-800 авиакомпании Flydubai потерпел крушение, когда выполнял рейс FZ-981 из Дубая в Ростов-на-Дону. Погибли все находившиеся на его борту 62 человека — 55 пассажиров и 7 членов экипажа.

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