В Чехии пророссийских активистов назвали угрозой конституционному строю
Спецслужбы Чехии назвали дезинформацию, распространяемую пророссийскими активистами, основной угрозой конституционному строю государства. Об этом сообщает «Радио Прага» со ссылкой на ежегодный доклад Службы безопасности и информации Чехии.
В отчете отмечается, в последние годы пророссийские силы активно и систематически агитировали против существующей политической системы Чехии и членства страны в Евросоюзе и НАТО.
Также служба контрразведки сообщает, что за распространение промосковской дезинформации ответственны различные националистические и популистские движения, а также некоторые партии и отдельные частные лица, ранее выступавшие против притока иммигрантов в страну.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Посольство РФ предостерегло Чехию от установки памятника власовцам
— Посла России пригласили в МИД Чехии из-за запрета чешской организации в РФ
— Посольство России в Чехии возмутилось порчей памятника красноармейцам