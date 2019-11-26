Число погибших в Албании увеличилось до 13
Число погибших в Албании увеличилось до 13. Об этом сообщает агентство Ata.
Ранее сообщалось о 7 жертвах.
По данным СМИ, пострадали более 600 человек.
Поисково-спасательные работы продолжаются.
Толчки произошли около 03.55 по местному времени магнитудой 6,3 балла, эпицентр находился на глубине 10 км в городе Дуррес.
Землетрясение стало самым мощным в стране за последние 30 лет. Дуррес и Тумана — два наиболее пострадавших населенных пункта.
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