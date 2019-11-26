Покончившая с собой следовательница из Сочи не хотела работать в МВД

Подруга 23-летней сотрудницы отдела полиции Хостинского района города Сочи Марии Клочковой, которая 23 ноября покончила с собой, заявила, что девушка не хотела работать в органах. Об этом Алиса Дюгонькина рассказала в беседе с «Газетой.Ru».

«Конечно, она не стремилась на службу в органы, она этого не хотела. Гражданским людям не понять, но, когда учишься в вузе МВД, ты проходишь практику, на которой понимаешь, что это не «Улица разбитых фонарей». А ведь впереди еще пять лет службы», — сообщила приятельница Клочковой.

Она добавила, что девушка была очень ответственной и всегда помогала близким и друзьям.

«Училась очень хорошо, все привыкла делать отлично, так как она отличница. Не может подвести кого-то, сделать что-то плохое. Что ей не дай, она со всем справится. Добрая, отзывчивая – жизнерадостный человек, который вообще никогда не думал о суициде. Она просто лучшая», — заключила Дюгонькина.

23 ноября в отделе полиции города Сочи обнаружили тело 23-летней Марии Клочковой. По предварительным данным, девушка могла покончить с собой из-за ссоры с сослуживцами.

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