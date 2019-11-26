Число жертв землетрясения в Албании возросло до 7
Число жертв землетрясения в Албании, по предварительным данным, увеличилось до семи, сообщает агентство Ata.
Основное землетрясение произошло в 03.55 по местному времени магнитудой 6,3 балла, эпицентр находился на глубине 10 км в городе Дуррес.
Ранее сообщалось о 4 жертвах. Землетрясение стало самым мощным в стране за последние 30 лет. Дуррес и Тумана — два наиболее пострадавших населенных пункта.
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