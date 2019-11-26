В Екатеринбурге подросток попал под снегоуборочную машину и сломал позвоночник

В Екатеринбурге снегоуборочная машина проехалась по подростку, в результате чего тот получил компрессионный перелом трех позвонков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру Свердловской области.

Как отмечается, инцидент произошел 25 ноября 2019 года около 18.00 (16.00 мск) в районе дома №19 по улице Техническая погрузчик.

Мальчик был доставлен в детскую больницу №9 бригадой скорой помощи.

В момент происшествия за рулем машины находился 35-летний мужчина.

В настоящее время прокуратура выясняет все обстоятельства инцидента, в том числе исполнение требований безопасности при выполнении снегоуборочных работ.

Обвинение может быть выдвинуто в адрес ООО «Верт-Сервис», которому принадлежит снегоуборочная машина.