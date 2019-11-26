В Кургане суд вынес приговор женщине, бившей дочь головой о батарею

Курганский городской суд назначил условный срок женщине, которая била головой о батарею малолетнюю дочь, а также оставила зимой на морозе около дома двух своих детей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-центр прокуратуры региона.

Согласно данным прокуратуры, с 25 июля 2018 года по 30 января 2019 года женщина исполняла свои родительские обязанности в отношении дух детей 2011 и 2014 годов рождения ненадлежащим образом.

Так, она била головой о батарею свою дочь, а также наносила удары руками и ногами. Также вечером 30 января она оставила двоих детей в 20-градусный мороз у подъезда и ушла в неизвестном направлении. После этого дети были изъяты из семьи.

Женщину осудили по статье 156 УК РФ и пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ на 3 года и 7 месяцев условно, с испытательным сроком 2 года.