Суд приговорил жителя Кузбасса к 17 годам колонии за убийство двухлетней девочки

Кемеровский областной суд приговорил к 17 годам колонии строго режима местного жителя за убийство двухлетней девочки из-за того, что она капризничала и не хотела умываться. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР по Кузбассу.

23-летний молодой человек признан виновным по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство малолетнего), помимо колонии его также приговорили к ограничению свободы на один год и шесть месяцев.

Как отмечается, осенью 2018 года житель Кузбасса присматривал за ребенком знакомой, во время кормления она опрокинула на себя тарелку с едой и не хотела умываться. Мужчина попытался помыть девочку, направив струю воды ей в лицо.

Когда мать погибшей вернулась домой, он заявил, что малышка умерла случайно, и предложил захоронить ее в лесу. Женщина испугалась, что их обвинят в умышленном убийстве ребенка, и согласилась.

Девочку захоронили на следующий день. По данным экспертизы, злоумышленник в момент совершения преступления отдавал себе отчет в своих действиях.

Против матери погибшей в полицию переданы материалы о неисполнении ею обязанностей.

Известно также, что мужчина служил в Росгвардии, его уволили после того, как тот признался в убийстве и указал место захоронения девочки. О преступлении заявила бабушка девочки спустя несколько месяцев.

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