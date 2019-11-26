Пограничники задержали 18 браконьеров из КНДР на трех судах в Приморье

Российские пограничники задержали 18 браконьеров их КНДР, ловивших крабов у берегов Приморья. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на погрануправление ФСБ РФ.

Так, береговая охрана пресекла деятельность трех маломерных судов КНДР.

«Обнаружены и изъяты запрещенные орудия лова, а также около 1600 особей живого краба-стригуна опилио», — говорится в сообщении.

Животное выпустили в естественную среду обитания. В отношении браконьеров проводятся проверки.