В результате землетрясения в Албании погиб один человек

В результате землетрясения недалеко от албанской Тиране пострадали по меньшей мере 50 человек. Об этом сообщает издание Faktor со ссылкой на заявление министра здравоохранения страны Огерту Манастирлиу.

Как отмечается, пострадавшие с различными травмами были доставлены в больницу.

«Мы находимся в режиме ожидания с медицинскими бригадами во всех больницах», — сказала Манастирлиу.

Подземный толчок был зафиксирован около 03:54 утра по местному времени.

В результате обрушились несколько зданий, из-под обломков спасатели вытащили двоих детей.

Очевидцы уверены, под обломками могут находиться десятки людей.

По данным Reuters, землетрясение унесло жизнь одного человека. Представитель минобороны Албании сообщил, что мужчина погиб в округе Курбин, он запаниковал и выпрыгнул из здания.

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