В результате землетрясения в Албании погиб один человек
В результате землетрясения недалеко от албанской Тиране пострадали по меньшей мере 50 человек. Об этом сообщает издание Faktor со ссылкой на заявление министра здравоохранения страны Огерту Манастирлиу.
Как отмечается, пострадавшие с различными травмами были доставлены в больницу.
«Мы находимся в режиме ожидания с медицинскими бригадами во всех больницах», — сказала Манастирлиу.
Подземный толчок был зафиксирован около 03:54 утра по местному времени.
В результате обрушились несколько зданий, из-под обломков спасатели вытащили двоих детей.
Очевидцы уверены, под обломками могут находиться десятки людей.
По данным Reuters, землетрясение унесло жизнь одного человека. Представитель минобороны Албании сообщил, что мужчина погиб в округе Курбин, он запаниковал и выпрыгнул из здания.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: