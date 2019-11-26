В ЕАО арестован священник по подозрению в растлении детей
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Ленинский районный суд Еврейской автономной области заключил под стражу настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района по подозрению в растлении несовершеннолетних. Об этом сообщает «Российская газета».
Как отмечается, подозреваемый проведет за решеткой два месяца, на период расследования уголовного дела
В Биробиджанской епархии сообщили, что в течение этого периода мужчина освобожден от служения в церкви.
Представители епархии рассчитывают, что следствие сможет объективно расследовать инцидент.
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