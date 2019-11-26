Историка Соколова могут перевести в «Матросскую тишину»

Историка Олега Соколова, подозреваемого в убийстве своей студентки, могут перевести из изолятора «Кресты» в «Матросскую тишину», передает РИА «Новости».

Об этом рассказал его адвокат Александр Почуев.

Отмечается, что дело историка передано для расследование в центральный аппарат СК.

«Вслед за делом Соколова в Москву может уехать он сам. Его самого собираются этапировать из «Крестов» в «Матросскую тишину». Данный перевод, конечно, упростит работу следователям из Москвы, но существенно увеличит процессуальные издержки», — сказал Почуев.

По мнению следствия, Соколов застрелил Анастасию Ещенко, а затем расчленил ее тело.

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