Полиция применила водометы для разгона протестующих в Тбилиси

Грузинская полиция применила водометы против протестующих, собравшихся у здания парламента в Тбилиси, сообщает ТАСС.

Сообщается, что в ходе протеста были задержаны несколько человек.

Кроме того, несколько протестующих получили ранения и обратились за медицинской помощью.

14 ноября в столице Грузии начались акции протеста после непринятия депутатами обещанных поправок в Конституцию о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную.

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