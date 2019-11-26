Полиция применила водометы для разгона протестующих в Тбилиси
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Грузинская полиция применила водометы против протестующих, собравшихся у здания парламента в Тбилиси, сообщает ТАСС.
Сообщается, что в ходе протеста были задержаны несколько человек.
Кроме того, несколько протестующих получили ранения и обратились за медицинской помощью.
14 ноября в столице Грузии начались акции протеста после непринятия депутатами обещанных поправок в Конституцию о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную.
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