В Кемерово осудили пенсионерку за продажу оставшегося после смерти сына героина

Суд Кемерово приговорил 79-летнюю женщину к пяти годам колонии за продажу героина, сообщает РИА «Новости».

Сообщается, что после смерти сына-наркомана женщина нашла дома банку с наркотиком и продавала его в течение полугода.

Отмечается, что в ходе обыска у женщины было изъято 17 подготовленных к продаже свертков с героином.

Против нее завели дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).