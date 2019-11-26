У жителя Приморья нашли 4 тысячи особей живого трепанга

Приморская полиция обнаружила в автомобиле местного жителя 4 тысячи живых особей трепанга, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД.

«При досмотре салона микроавтобуса полицейские обнаружили 7 пластиковых баков объемом в 50 литров с живым трепангом дальневосточным, промысел которого в морях российского Дальнего Востока запрещен», — подтвердили в МВД.

Особи были выпущены в море, в отношении мужчины возбудили дело о незаконной добыче водных биологических ресурсов в особо крупном размере.

Трепанг — моллюск, который находится на грани истребления из-за целебных свойств. Занесен в Красную книгу России.